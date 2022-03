Rogério Lins e Igor Soares pedem expulsão de Arthur do Val, o Mamãe Falei, do Podemos

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e de Itapevi, Igor Soares, filiados ao Podemos, enviaram uma carta aberta ao partido pedindo a expulsão do deputado estadual Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, após declarações machistas sobre ucranianas. O documento foi entregue nesta segunda (7), à presidente da legenda, Renata Abreu.

Além dos prefeitos de Osasco e Itapevi, também assinam a carta aberta os prefeitos Guto Issa, de São Roque, Caio Cunha, de Mogi das Cruzes e Kayo Amado, de São Vicente. “Se for mantida a presença do Arthur do Val na sigla, entenderemos que não haverá motivos para continuarmos defendendo os próprios do partido”, declarou Igor Soares.

No documento, os políticos afirmam que as declarações de Mamãe Falei causaram “repulsa” aos filiados. “Em respeito às mulheres do Podemos, às mulheres brasileiras, às mulheres de todo o mundo e, em especial, às mulheres ucranianas, que já sobrevivem em meio à dor da guerra, à dor da perda de familiares e ainda mais a dor da exploração e da discriminação, e também em respeito aos propósitos do partido, pedimos a expulsão de Arhur do Val, do partido”, afirmam, no documento datado em 5 de março.

O pedido dos prefeitos filiados ao Podemos veio após o vazamento de áudios, nos quais Mamãe Falei chama as refugiadas ucranianas de “fáceis porque são pobres”. O parlamentar assumiu a autoria das menagens e tentou desculpar-se das declarações misóginas e machistas.

Na região, o prefeito de Itapevi foi um dos políticos a se manifestar contra as declarações de Arthur do Val. “Lamentável a atitude do parlamentar que nunca teve o meu apoio e agora muito menos. Mais respeito, por favor”, disse Igor, na ocasião.

O ex-prefeito de Osasco e deputado estadual Emidio de Souza (PT), também manifestou-se e disse que protocolou, ao lado de mais 14 deputados, um pedido de cassação do mandato de Arthur do Val. “Não merece estar nessa Casa”, declarou Emidio, referindo-se à Assembleia Legislativa de São Paulo.

Leia a íntegra da carta aberta enviada ao Podemos: