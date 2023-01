Cotia abre coworking municipal

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia inaugura nessa segunda-feira (9) o Coworking Municipal da cidade.

O local, localizado no Poupa Shopping, vai oferecer uma estrutura compartilhada de trabalho para empresários, autônomos e microempresários da região gratuitamente.

No espaço, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, os profissionais poderão fazer reuniões e realizar atividades de rotina da empresa com sinal de wi-fi, tomadas, impressora e oito estações compartilhadas, além de uma sala de reuniões com capacidade para até seis pessoas. Para utilizar uma das estações de trabalho, basta chegar ao local e, tendo mesa livre, fazer o cadastro. Já para o uso da sala de reuniões, é necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelo site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), na página da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, acessando ‘Coworking Municipal de Cotia’ (https://tinyurl.com/yc7ysxph).

“A entrega do Coworking é mais uma das medidas que a nossa gestão tem lançado mão no sentido de ajudar os empreendedores de nossa cidade. Não importa o porte da empresa, o nosso objetivo é trabalhar e ajudar todos. Neste local [Coworking], poderão receber clientes, fechar negócios e, claro, fazer contato e criar relacionamentos e oportunidades para suas empresas”, disse o prefeito Rogério Franco.

O Coworking Municipal de Cotia fica na Av. N. Sra. de Fátima, 833 – Vl. Monte Serrat (no Poupa Shopping).