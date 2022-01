Cotia inicia vacinação de crianças de 9 a 11 anos nas UBSs

A Secretaria de Saúde de Cotia inicia nesta segunda-feira (24) a vacinação contra a covid-19 em crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades. A vacina está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Para agilizar o atendimento, a administração municipal recomenda que os pais ou responsáveis façam o pré-cadastro da criança no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Como as doses são limitadas, a Secretaria de Saúde segue com a vacinação das crianças à medida que imunizantes são enviados pelo governo estadual.

Para receber o imunizante, a criança deve estar acompanhada por um responsável. É preciso apresentar documento com foto da criança, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação.

As crianças com comorbidades com idade entre 5 a 11 anos seguem sendo vacinadas em todas as unidades e é necessário apresentar uma declaração com nome e CRM do médico responsável atestando a sua condição e que tenha sido emitido há até um ano.

Todos que testaram positivo para covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra do PCR positivo. No caso de a criança apresentar sintomas gripais assim que findarem os sintomas já pode ser vacinada.