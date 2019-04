CPA/M-8, responsável pelo policiamento em Osasco e região, celebra 33 anos

O secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, prestigiou, nesta sexta-feira (26), o aniversário de 33 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8 (CPA/M-8). A solenidade ocorreu na sede da unidade, no bairro Rochdalle, em Osasco.

A unidade foi implantada oficialmente em 10 de abril de 1.986. A sede atual, que está localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 460, foi inaugurada em novembro do mesmo ano. Atualmente, o Comando é chefiado pelo coronel Ricardo Tahara, à frente da unidade desde o dia 27 de junho.

O CPA/M-8 possui sete batalhões subordinados. São eles: 14º, 20º, 25º, 33º, 36º e 42º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos (BPM/M). Além destes, a unidade é responsável pelo 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que atua de forma semelhante aos padrões do policiamento de Choque.

Essas unidades são responsáveis pelo policiamento nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra.

Resultados

Durante a cerimônia, o secretário destacou o trabalho realizado pelo Comando, que é responsável pela segurança da região. “Todos estão de parabéns, principalmente pelos índices criminais baixíssimos. Parabéns pelo trabalho ao longo da história.”

O comandante da unidade também ressaltou os resultados alcançados na região no primeiro trimestre. Além disso, aproveitou para enfatizar a produtividade do comando no último ano.

“Nos últimos 12 meses realizamos a prisão de 4.706 infratores da lei e apreendemos 477 quilos de drogas. Tudo isso, somado a todas as ações, propiciou a redução de quase todos indicadores criminais”, disse o coronel Tahara.

Inauguração de retratos na Galeria dos ex-comandantes

Na ocasião, foram inaugurados os retratos dos coronéis Carlos Alberto Machado e José Marcelo Macedo Costa, na Galeria dos ex-comandantes.

Há cerca de 33 anos na PM, o coronel Machado comandou o CPA/M-8 de maio a julho de 2017. Também atuou no CPA/M-1 (Capital), no Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10), responsável pela região de Araçatuba e outros batalhões.

Atualmente está à frente do CPI-3, na região de Ribeirão Preto.

O coronel Macedo também ingressou na PM em 1986. Chefiou o CPA/M-8 de julho de 2017 a maio de 2018, já atuou no Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), na Academia de PM do Barro Branco (APMBB) e outras unidades. Atualmente, dirige o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

Além disso, o evento também contou com a inauguração da sala do Programa de Acompanhamento e Apoio ao Policial Militar (PAAPM) e do Memorial dos Heróis Tombados em Serviço.

“Vibrei muito quando eu ouvi a citação dos nomes completos dos 40 heróis desta unidade, que tombaram cumprindo a missão”, disse o general Campos. “Um aquartelamento pode ser feito de cimentos e tijolos, mas um comando é feito de pessoas, os combatentes e seus familiares”, concluiu.