Criminosos abandonam motos com chave no contato ao avistarem operação policial em Osasco

Operação conjunta contra a criminalidade reuniu agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e das Polícias Militar e Civil em diversos pontos de Osasco, na noite de sexta-feira (23).

publicidade

Um dos focos foi coibir crimes cometidos por motoqueiros. A GCM apreendeu seis motos, de um total de 45 abordadas. Uma das motocicletas apreendidas era totalmente alterada e foi abandonada com chave no contato e com uma bolsa de delivery. Alguns criminosos se fazem passar por entregadores para cometer delitos.

Uma outra moto foi apreendida porque assim que os ocupantes avistaram uma viatura da GCM saíram correndo e abandonaram o veículo, que era produto de furto.

publicidade

Na operação, a GCM também apreendeu dentro de um veículo abandonado diversos invólucros usados para embalar entorpecentes.

Durante as rondas, a Polícia Militar abordou 61 pessoas, 16 motos e 15 carros. A Polícia Civil abordou 36 motos.