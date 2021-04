Moradores são obrigados a deixar prédio com rachaduras às pressas em Barueri

Mais de 200 moradores do condomínio Viva Mais, no Jardim Belval, em Barueri, tiveram de deixar um dos prédios às pressas, na tarde deste domingo (25), após o edifício apresentar rachaduras com espessura de mais de um dedo.

A Defesa Civil de Barueri havia sido acionada após moradores do prédio escutarem estalos oriundos da estrutura. Na ocasião, não foi constatado que as rachaduras representassem perigo estrutural. No entanto, neste domingo, novos estalos foram ouvidos e as rachaduras aumentaram, com dilatações pela parede e teto de alguns andares.

Com isso, a Defesa Civil decidiu evacuar o prédio e interditá-lo. Os moradores tiveram de ir às pressas para casas de parentes.

A construtora Altana, responsável pelo empreendimento, é acusada por moradores de não prestar assistência. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso. (Com informações do portal “R7”).