Força-tarefa encerra festa clandestina na Aldeia de Carapicuíba e local é interditado

A Força-Tarefa contra as festas clandestinas no estado, com agentes da Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Procon, encerrou uma festa clandestina que reunia cerca de 100 pessoas no Rancho da Viola, na Aldeia de Carapicuíba, na madrugada de domingo (25).

Parte dos frequentadores não utilizava máscara e as outras medidas de combate à disseminação da covid-19 eram ignoradas, com aglomeração e compartilhamento de bebidas. Ao serem surpreendidos pela equipe de fiscalização, muitos frequentadores reclamaram e, alterados, tentaram partir para cima dos agentes.

Essa não é a primeira vez que o estabelecimento, localizado na Estrada da Aldeinha, ignora o decreto estadual que proíbe aglomerações e eventos como baladas e festas neste mês de abril. No final de semana passado, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba interrompeu uma festa no local. Desta segunda vez, o estabelecimento foi interditado.

“Mesmo com milhares de mortes por covid-19 todos os dias no país, as pessoas insistem em gerar aglomerações. Pedimos que compreendam o momento difícil e sigam as regras no Plano São Paulo para podermos voltar a normalidade o mais rápido possível”, afirmou a Prefeitura de Carapicuíba, na ocasião.

O Brasil registra até o momento mais de 390 mil mortes em decorrência da covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia. Em Carapicuíba, o número de óbitos registrados é de 566, de acordo com o último boletim divulgado pela administração municipal.