Decathlon prepara loja em Osasco e tem vagas abertas

A Decathlon, maior varejista esportiva do país, deve inaugurar até o fim do ano uma megaloja em Osasco, no SuperShopping, e está com vagas abertas, informa o site de recrutamento online em esportes SportsJob.

A maioria das oportunidades no momento é para gerente de seção. Entre as principais atribuições das vagas, está o relacionamento e atendimento aos clientes, a realização de parcerias para a criação de eventos esportivos nas proximidades da loja, criação de conteúdo para as redes sociais, além de atividades operacionais da unidade.

“Buscamos pessoas que amem esportes e gostem de compartilhar sua paixão com os outros, com energia para colocar a mão na massa”, destaca Rodrigo Galantte, diretor da Decathlon Osasco, segundo o SportsJob.

“Os profissionais precisam encontrar soluções e tomar decisões a cada dia para satisfazer os esportistas. Por isso buscamos pessoas que queiram se desenvolver, tendo autonomia, mas também pedindo conselhos e contribuindo para a eficiência e o sucesso das atividades da loja através de seu espírito coletivo”, complementou Galantte.

A loja da Decathlon no SuperShopping terá 2.300 m² de área de vendas e uma equipe de 50 esportistas.

Como se candidatar

O site SportsJob disponibiliza dezenas de vagas anunciadas para a nova unidade da Decathlon na Avenida dos Autonomistas. Acesse a área de ‘vagas’ e confira as oportunidades.

O pacote de benefícios oferecidos inclui vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, Gympass (incentivo ao esporte), associação ao SESC, desconto para compra de produtos nas lojas, além de participação sobre lucros e plano de previdência privada.