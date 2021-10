Deputado Ataide Teruel se recupera bem de cirurgia de transplante de rim

O deputado estadual Ataide Teruel (Podemos) passou por uma cirurgia de transplante de rim na última quinta-feira (21). Ele se recupera bem, na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo a assessoria do parlamentar.

Antes da cirurgia, Ataide Teruel vinha fazendo três sessões de hemodiálise por semana, mas mantinha a rotina de atividades parlamentares e com seu programa diário de música sertaneja de raiz na rádio Tropical FM.

Em nota, o deputado e seus familiares agradecem “as orações e manifestações de carinho dos ouvintes, seguidores, amigos e amigas e pedem para que continuem com essa corrente positiva de Fé para ajudar na sua recuperação. Agradecem também aos médicos, enfermeiros e toda equipe do hospital pela competência e carinho com sua saúde”.

Não foi informada data para previsão de alta do parlamentar.