Deputado Gerson Pessoa viabiliza recapeamento de vias no Jardim D´Abril

O deputado estadual Gerson Pessoa, líder do Podemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, conseguiu viabilizar parceria entre as Prefeituras de São Paulo e Osasco, para o recapeamento de ruas e avenidas no bairro do Jardim D´Abril e também na região do limite com a Capital.

Gerson encaminhou ofício ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em fevereiro solicitando que as ruas do bairro fossem incluídas no plano de execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico e sinalização.

As vias contempladas serão:

Ruas dos Piemonteses;

Rua Marco Giannini;

Rua César Cavassi;

Rua Valentim Silva;

Rua Joaquim Lapas Veigas;

Avenida Eng. Queirós Teles.

“Fui morador do bairro do Jardim D’Abril por muitos anos e sei que esses locais sofreram um desgaste natural na malha asfáltica, o que vem dificultando o tráfego de veículos. Isso causa danos materiais aos motoristas e coloca em risco a integridade física de quem também faz uso destas vias. Nosso pedido atende solicitação dos moradores que residem nas intermediações e utilizam as vias citadas acima para deslocamento diário e, portanto, é nosso dever oferecer soluções que proporcionem qualidade de vida e bem-estar à sociedade”, destaca Pessoa.

O pedido de Gerson será viabilizado em breve graças à parceria estabelecida entre as prefeituras. O pedido de recapeamento também contou com o apoio do vereador da Capital, Beto do Social. Nesta quarta-feira (12), Gerson e Beto fizeram uma caminhada no bairro para conversar com os moradores e ouviram sugestões.

