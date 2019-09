Di Ferrero faz show em Osasco em outubro

Di Ferrero está na estrada com a turnê do primeiro disco solo “Sinais – Parte 1” e preparou um show acústico para apresentar em Osasco. O cantor sobe ao palco do Teatro Aspro no dia 25 de outubro. Os ingressos já estão à venda neste site.

Acompanhado de Vinicius Nallon, no violão, Di Ferrero escolheu para o repertório canções que foram sucesso na sua voz como “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções”, singles lançados desde que saiu em carreira solo como “No Mesmo Lugar” e músicas do disco novo, como “Seus Sinais” e “Outra Dose”.

Publicidade

“Eu gosto muito desse formato por que é como eu componho as músicas no violão”, conta Di Ferrero. “Sinto que é um show em que estarei mais próximo das pessoas e de mim. A ideia é dividir uma experiência mais íntima com o público”, completa o cantor.

…

Leia também:

…

Publicidade

SERVIÇO

Di Ferrero – Show Acústico em Osasco

Local: Teatro Aspro | Rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22 – Vila dos Remédios

Data: dia 25 de outubro | sexta-feira

Horário: 20h30

Preços:

Plateia Setor 1 | R$60 (meia e promocional) e R$120 (inteira)

Plateia Setor 2 | R$50 (meia e promocional) e R$100 (inteira)

Vendas neste site.