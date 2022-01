Doação de sangue poderá ser feita com hora marcada no Raposo Shopping

O Raposo Shopping realiza, na sexta-feira e sábado, dias 7 e 8 de janeiro, mais uma edição da campanha de doação de sangue. A ação acontece das 10h às 16h, mediante agendamento prévio.

A campanha é promovida em parceria com o Banco de Sangue Paulista e o projeto Amor Se Doa, que atua há mais de dois anos na conscientização sobre o tema por meio de parcerias com empresas, instituições públicas, faculdades e igrejas.

Para evitar aglomerações, os doadores deverão agendar o horário com antecedência no site do Raposo Shopping. Além disso, é recomendado que os interessados em participar chequem os requisitos e recomendações para ser um doador.

Serviço

Doação de Sangue no Raposo Shopping

Quando: Sexta e sábado, dias 7 e 8 de janeiro, das 10h às 16h

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista, São Paulo

Gratuito – agendamento no site do Raposo Shopping

