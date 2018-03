“Doce Páscoa” é tema do bulevar central

O bulevar central de Barueri recebeu, desde quinta-feira (29), decorações com o tema “Doce Páscoa”. O evento prossegue até o dia 8 de abril e contará com brincadeiras, histórias e visita a recriações de espaços que remetem ao mundo dos coelhos.

Publicidade

O ambiente foi montado com brinquedos como escorregador do coelhinho, lar dos coelhinhos, gira-gira, ovos de Páscoa gigantes e um coelho de pelúcia com 2,5 metros de altura.

A inciativa é da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e integra um programa que a cada data comemorativa haverá a ambientação do bulevar central, que recentemente foi totalmente restaurado pela Prefeitura.

Serviço

Doce Páscoa de Barueri

De 29 de março a 8 de abril

Bulevar central