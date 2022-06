Domingo (26) tem atividades esportivas e culturais no CEU Zilda Arns, em Osasco

Domingo (26) tem atividades esportivas e culturais no CEU Zilda Arns, em...

O Bloco Esportivo e Cultural (BEC) do CEU Zilda Arns inicia atividades nesse domingo (26) com diversas apresentações artísticas e brincadeiras a partir das 10h, e a presença do prefeito Rogério Lins (PODE).

No dia haverá também a divulgação do QR code para pré-inscrição nas oficinas e atividades do BEC. A unidade irá oferecer oficinas de hip hop, ballet, teatro, circo, orquestra, musicalização infantil, canto coral, arte digital, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, jogos aquáticos (polo aquático, hidroginástica, zumba, aquacross-crossfit, vôlei de piscina – biribol, corrida, natação), futsal, judô, jiu-jitsu, boxe, capoeira, karatê, yoga, pilates, meditação, handebol, futebol, vôlei, basquete, iniciação esportiva, zumba e ginástica.

O público a ser atendido nas oficinas será formado por alunos devidamente matriculados no CEU Dra. Zilda Arns Neumann (EMEI e EMEF) e por pessoas da comunidade do Jardim Elvira, mediante inscrição.

O CEU Zilda Arns fica na Rua Thêda Figueiredo Rega 155, Jd. Elvira, Osasco.