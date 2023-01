“É inaceitável e precisa ser rigorosamente apurado”, diz Cioeste sobre ato antidemocrático em Brasília

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste de São Paulo (Cioeste) repudiou os ataques antidemocráticos realizados por radicais bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, ontem (8). “Trata-se de um covarde ataque à democracia e à transferência pacífica de poder”, disse a entidade.

publicidade

“O Cioeste condena as ações de violência e depredação do patrimônio público, defendendo a imediata identificação e punição dos indivíduos que praticaram tais atos. Ratificamos que a violência para atacar instituições democráticas é inaceitável, crime que precisa ser rigorosamente apurado”, completou, em nota assinada pelo presidente Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista.

O Consórcio é composto por 12 cidades: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Vargem Grande Paulista e São Roque.

publicidade

“É inadmissível”, diz Podemos

Além do Cioeste, outras entidades de Osasco e região e partidos políticos manifestaram repúdio aos atos antidemocráticos registrados ontem (8). O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região classificou o ocorrido como “um grave ataque ao Estado Democrático de Direito”.

“Repudiamos e exigimos que os responsáveis e seus financiadores sejam identificados e punidos, no rigor da lei. É preciso também que ​​sejam responsabilizadas as autoridades do Distrito Federal, coniventes com os ataques”, declarou nesta segunda-feira (9), em nota, o Sindicato.

publicidade

O Podemos também repudiou o ocorrido em Brasília. “A invasão e o vandalismo registrado nas sedes dos Três Poderes da nossa República é inadmissível. O Podemos nasceu das vozes das ruas e jamais apoiará atos que atentam contra a democracia”, afirma.

“Acompanharemos de perto a apuração pelas autoridades responsáveis, para que tomem as medidas necessárias para conter imediatamente tais atos, bem como, identificar e punir seus responsáveis”, completou o partido, em nota assinada pela presidente Renata Abreu.

Os prefeitos de Carapicuíba e de Itapevi também se manifestaram contra a invasão ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.

LEIA TAMBÉM// CBF pede que camisa da Seleção Brasileira não seja usada em atos antidemocráticos