Eduardo Bolsonaro bate boca com deputado que questionou facada no pai dele: “te enfio a mão na cara”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) partiu para cima do deputado Marcon (PT-RS) durante uma discussão na Câmara Federal, nesta quarta-feira (19). A briga começou após o petista afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo, teria mentido sobre a facada que levou durante sua a campanha presidencial de 2018, em Minas Gerais.

O episódio foi lembrado por Eduardo Bolsonaro durante a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Em seguida, Marcon afirmou que “a facada era fake”. “Vou dar uma facada no seu bucho e quero ver o que você vai fazer, seu zé, respeita o mínimo do debate”, rebateu Eduardo.

O filho de Bolsonaro se levantou, foi na direção de Marcon e o xingou. “Vai se f*der, seu via**. Seu put…”, disparou. “Te enfio a mão na cara e perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Filho da p…”, completou Eduardo.

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro publicou o vídeo do momento em que aconteceu o bate boca. “É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco. Meu mandato não está acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte”, escreveu o deputado, no Twitter.

Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo o que passamos. É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco Meu mandato não estar acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte pic.twitter.com/9Tdjh7Dkyn — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 19, 2023

A confusão, que pegou os parlamentares de surpresa, se estendeu por menos de um minuto, e estremeceu os ânimos na Câmara. Também no Twitter, Marcon disse que acionará a Comissão Ética da Casa após o ocorrido.

