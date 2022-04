Educação de Osasco terá 349 mesas interativas

A rede municipal de ensino de Osasco passará a contar com 349 mesas interativas e multidisciplinares, instrumento complementar e de apoio às atividades realizadas em sala de aula dos estudantes do ensino fundamental, educação infantil (Jardim e Pré) e alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Os equipamentos contam com 15 aplicativos digitais pedagógicos, jogos educativos e 11 livros digitais com tradução simultânea em Libras instalados.

De acordo com a administração, as mesas interativas, além de fortalecerem novas estratégias pedagógicas, permitem maior interação dos professores com a tecnologia para fazer uma gestão progressiva da aprendizagem, com acompanhamento pedagógico dos alunos, com componentes curriculares baseados na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), planos de aulas customizados, materiais de apoio, entre outros benefícios.

Além dos livros em Libras para contação de histórias (atendendo crianças surdas e ouvintes), as mesas possuem telas de toque, aplicativos de desenvolvimento da alfabetização para crianças com autismo, síndrome de down, TDAH, dislexia etc., aplicativos para desenvolvimento de coordenação visuo-motora, educação financeira, atividades multidisciplinares (português, matemática, história, ciências, língua inglesa, literatura), entre outros recursos voltados ao desenvolvimento coletivo e individual dos alunos.