Eita! Deolane diz que foi chamada de “gentalha” por vizinhos em Alphaville e rebate: “atura ou surta”

Deolane Bezerra se mudou para uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, há poucos meses e já começou a ter problemas com os moradores do condomínio. A influenciadora digital descobriu que ela e sua família estão sendo hostilizados por vizinhos em um grupo de WhatsApp e se pronunciou nas redes sociais.

A viúva de MC Kevin disse que foi chamada de “gentalha” e até de “ridícula” por ter reclamado do valor da conta de água de R$ 2 mil. Nos Stories do Instagram, a loira compartilhou alguns prints das mensagens que rolaram no grupo. “Se acha caro, que não more aqui. Ela é ridícula”, diz uma das mensagens.

Um dos vizinhos da famosa também sugere que ela volta a orar na periferia e para continuar “fazendo gato” na energia elétrica. “Essa gente quando ganha algo se lambuza, grita e incomoda quem está ao lado”, diz outra mensagem.

Em resposta às críticas, Deonale rebateu: “Cuidado com o que você fala. Cuidado que a favelada é doutora e vai tomar as providências cabíveis. Olhem para o rab* de vocês para depois falar dos outros. A mãe é igual dipirona, engole ou vomita”, disparou.

A moradora de Alphaville reforçou que vai continuar morando no condomínio e destacou que está perto de começar a grande obra de construção de sua mansão, no terreno comprado no mesmo residencial. “Tá vindo a construção da mansão da doutora aqui neste condomínio porque eu comprei e paguei, olha que chato! Vai reclamar com Deus, tá? Atura ou surta”, continuou Deolane.

A loira disse ainda que ficou irritada porque viu sua mãe chorando após descobrir que era assunto no grupo de WhatsApp. Ela afirmou ainda que os vizinhos vieram até a casa dela para convidá-las para um churrasco, mas se recusou a participar.