“Ele nunca se envolveu com briga, nem nada”, diz irmão de advogado desaparecido em Cotia

O desaparecimento do advogado Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos, morador de Cotia, ainda é um mistério para a família. A moto dele foi encontrada carbonizada na segunda-feira (31), no Jardim Pioneira, em uma região de mata no município, mas nenhum pertence do advogado foi encontrado no local.

Uma reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou imagens de uma câmera de monitoramento instalada próximo ao local onde a moto de Flávio foi encontrada. É possível ver duas motocicletas passando em alta velocidade por volta das 3h da manhã. O irmão do advogado afirma que uma das motos é a de Flávio, mas não era ele quem a pilotava.

“A gente acredita que ele passou no lugar errado e na hora errada, mas a gente não sabe o motivo. A moto dele tinha um alto valor de mercado, então alguém poderia vender peças ou fazer alguma coisa porque ela tem valor para isso, mas o que aconteceu? Queimaram?”, questiona o irmão de Flávio, Rafael Leopoldo, na reportagem. “Ele nunca se envolveu com briga, nem nada”, continuou.

Flávio foi visto pela última vez na sexta-feira (28), quando jantava com os familiares na casa do pai. Ele ia dormir na casa do pai com a filha caçula, mas saiu por volta das 22h30, quando todos já estavam dormindo. “Era uma sexta-feira normal, noite de comer pizza, de estar com a família, ele brincava no celular com a filha”, afirma Rafael.

O irmão do advogado contou também que era comum Flávio trabalhar até muito tarde e nas madrugadas, mas costumava avisar a família. Mas desta vez, ele saiu sem dizer para onde ia. Sem respostas para o que pode ter acontecido, os familiares e amigos estão desesperados em busca do advogado.

As imagens das câmeras de monitoramento foram entregues à Delegacia de Cotia, que está investigando o caso. Quem souber de alguma informação que possa levar a polícia e a família ao paradeiro de Flávio pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 99461-5813, Guarda Civil Municipal de Cotia (11) 4616-2835, Polícia Militar 190 ou Disque Denúncia 181.

