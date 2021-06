“Preparem o braço”: Doria promete vacinar toda a população adulta em SP até 31 de outubro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta quarta-feira (2), que todas as pessoas maiores de 18 anos serão vacinadas contra a covid-19 até o dia 31 de outubro em todo o estado. Inicialmente, o prazo previsto era 31 dezembro.

“Preparem o braço. Vamos vacinar toda população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano”, escreveu Doria, em sua conta no Twitter. “Todos os que podem receber a vacina serão vacinados até o final de outubro”, completou o governador, durante coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira.

Atualmente estão sendo vacinadas pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades de 30 a 39 anos. Na próxima semana, aqueles que têm entre 18 e 29 anos poderão receber a primeira dose da vacina. “Iniciaremos a partir de segunda-feira (7) a vacinação da última faixa etária das pessoas com comorbidades e portadores de deficiência. Finalizaremos essa imunização até o final do mês de junho”, declarou Doria.

Qualquer pessoa com comorbidades e que faz parte das faixas etárias indicadas precisa apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica para tomar a vacina. Segundo o governo estadual, os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).