Gusttavo Lima se encanta e faz planos para ter mansão em reserva particular com heliponto

Em suas redes sociais, o cantor Gusttavo Lima nunca escondeu a paixão pela natureza e a aptidão para pescaria. Esse foi um dos motivos pelos quais o sertanejo se encantou com o Lago Corumbá IV, que fica entre Goiânia e Brasília, com 173 milhões de metros quadrados, e adquiriu uma área dentro da Fazenda Canoa, condomínio reserva que será implementado no local, com uma reserva particular de 500 mil metros quadrados e dois quilômetros de margem exclusiva para as águas, e uma baía privada com praia de areia, pier, entre outros atrativos.

“Goiás agora tem mar, e eu não poderia ficar fora desse projeto maravilhoso. Não conhecia o lago Corumbá IV, mas agora estou ansioso para fazer parte do maior lançamento da história da região. A gente se vê na Fazenda Canoa”, anunciou o cantor, que foi o primeiro comprador de lote no local e fez o anúncio durante uma live voltada aos profissionais do mercado imobiliário exibida na quarta, 2 de junho, pelo Youtube.

Para frequentar sua nova casa, Gustavo Lima contará com facilidades como heliponto e guarda-barcos dentro do empreendimento, além de infraestrutura de lazer e comodidade. Mas além da pescaria, a natureza garantirá um espetáculo à parte para os dias em que estiver por lá: a imensidão azul das águas misturada ao verde da natureza e o pôr do sol exuberante.

O projeto da Fazenda Canoa nasceu do desejo de levar para o Lago Corumbá IV, que foi inundado em 2005 para fins de fornecimento de energia elétrica e água para a capital federal, e para exploração turística, um projeto que valorizasse seu potencial natural com elegância e sofisticação.

“É a arquitetura em plena harmonia com a natureza”, definiu o empreendedor do projeto, Fernando Costa, da FRSC Participações, que visitou hotéis e condomínios ecológicos em toda América do Sul em fase de pesquisa e desenvolvimento do projeto. “Trouxemos as experiências mais apreciadas pelo público que busca essa conexão sem abrir mão do bom gosto e conforto”, completou.

A Fazenda Canoa fica a 60 km de Anápolis, 120 km de Goiânia e 140 km de Brasília, e será um condomínio fechado. Com lotes de 700 m² a 1.200 m², terá ainda estrutura completa de lazer para os moradores, incluindo beach club, pier, quadras de tênis, arena de teatro ao ar livre, quadra de areia e ciclovia. A previsão de entrega das obras é em 2023.