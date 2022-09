Eleições 2022: São Paulo tem 10 candidatos ao Senado

Nas eleições de outubro, a população paulista deverá eleger um candidato ao Senado Federal. No estado de São Paulo, dez candidatos disputam a vaga (confira abaixo).

O Senado é uma casa legislativa que, junto com a Câmara, formam o Congresso Nacional. Embora componha com a Câmara o Poder Legislativo, a eleição do Senado não é proporcional à população. Cada estado tem, igualmente, três cadeiras e cada senador eleito cumpre um mandato de 8 anos.

O sistema de rodizio desses senadores é intercalado, isto é, os três não são eleitos ao mesmo tempo. Desta forma, a população elege um senador em uma eleição, e somente depois de quatro anos vota novamente para escolher os outros dois senadores representantes do estado no senado. O objetivo é garantir renovação e representatividade.

Para as eleições de outubro, a última pesquisa do Datafolha mostrou que o ex-governador Márcio Franca (PSB) lidera a disputa em São Paulo com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Astronauta Marcos Pontes (PL), com 15%; depois, com 4% cada, estão Janaina Paschoal (PRTB), Edson Aparecido (MDB), e Aldo Rebelo (PDT). O levantamento foi feito entre os dias 13 e 15 de setembro, com 1.808 pessoas em 74 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Conheça os 10 candidatos ao Senado por São Paulo*:

Aldo Rebelo (PDT)

José Aldo Rebelo Figueiredo tem 66 anos, é jornalista e nasceu em Viçosa (AL). Foi eleito deputado federal por seis vezes consecutivas, sendo a primeira em 1990 e a última em 2010; presidente da Câmara dos Deputados entre 2005 e 2007; líder do governo Lula (2003) e presidente da Comissão de Relações Exteriores (2001-2002) e da CPI da CBF/Nike (1999). Ocupou ainda os cargos de ministro da Defesa (2015-2016), de Ciência e Tecnologia (2015), do Esporte (2011-2014) e da Secretaria de Relações Institucionais (2004-2005) da Presidência da República. Atualmente é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais.

Dr. Azkoul (DC)

Dr. Azkoul tem 64 anos, natural de São Paulo (SP), e é delegado, jornalista, músico, professor e escritor. Como delegado de polícia de São Paulo foi o idealizador da Delegacia de Polícia Itinerante (1995). É especialista em direito constitucional e pós-doutor em direito. É autor de livros, como Justiça Itinerante (2006), Crueldade Contra os Animais (1995) e Segurança Pública e o Acesso à Justiça (2015).

Edson Aparecido (MDB)

Nascido em São Paulo, Edson Aparecido dos Santos tem 64 anos, é historiador e servidor público aposentado. Na década de 1970, participou de movimentos contra a ditadura e iniciou a militância política no PCdoB. É formado em história. Teve dois mandatos como deputado estadual (1999 a 2006) e dois como deputado federal (2007 a 2014). Ocupou vários cargos no município de São Paulo, entre eles os de secretário de Desenvolvimento Metropolitano (2011) e secretário de Saúde (2018).

Janaína Paschoal (PRTB)

Janaína Conceição Paschoal nasceu em São Paulo, tem 48 anos e é advogada e professora. É doutora em direito penal e leciona na Universidade de São Paulo (USP), foi assessora da Secretaria de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin em São Paulo de 2001 a 2002. Deixou o cargo para ser assessora do então ministro da Justiça Miguel Reale Júnior. Em 2015, foi coautora do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2018, foi eleita deputada estadual por São Paulo (PSL).

Mancha coletivo Socialista (PSTU)

O sindicalista Luiz Carlos Prates, mais conhecido como Mancha, nasceu em Pitangueiras (SP) e tem 66 anos. Metalúrgico na General Motors, presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP) e foi um dos fundadores do PSTU.

Márcio França (PSB)

Márcio Luiz França Gomes tem 59 anos, nasceu em Santos (SP) e é advogado. França ingressou no PSB em 1988. No ano seguinte, se elegeu vereador por São Vicente. Em 1996, foi eleito prefeito da cidade pela primeira vez e reeleito em 2000. Conquistou dois mandatos de deputado federal, nas eleições de 2006 e 2010. Em 2011, assumiu a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo. Em 2014, foi eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin. Após a renúncia de Alckmin, foi governador do estado entre 2018 e 2019.

Marcos Pontes (PL)

Marcos Pontes nasceu em Bauru (SP) e tem 59 anos. É engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ficou conhecido por ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Em 2018 foi eleito segundo suplente do então senador Major Olimpio. Em 2019, foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Prof. Tito Bellini (PCB)

Tito Flavio Bellini Nogueira de Oliveira é natural de Santos (SP), tem 46 anos e é professor e historiador. Foi professor universitário em faculdades privadas de Cássia (MG), Alterosa (MG), Bebedouro (SP) e Batatais (SP), além de lecionar na rede pública de Franca (SP). Doutor em história e cultura social, é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já disputou as eleições para prefeito de Santos em 2008 e para vice-prefeito em 2020.

Ricardo Mellão (NOVO)

Ricardo Mellão tem 37 anos, nasceu em São Paulo e é advogado especialista em direito administrativo e gestão pública. Trabalhou em diversos órgãos e regiões da administração pública do município de São Paulo, na Prefeitura Regional da Casa Verde e na Subprefeitura de Parelheiros. Trabalhou mais de dois anos como consultor na iniciativa privada. Elegeu-se deputado estadual por São Paulo em 2018.

Vivian Mendes (UP)

Vivian Mendes nasceu em São Paulo, tem 41 anos, e se formou em processamento de dados no ensino técnico. É feminista, fundadora do Movimento de Mulheres Olga Benário. Atuou na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, na Comissão Nacional da Verdade, e na oficialização da Unidade Popular pelo Socialismo. Atualmente preside o Diretório Estadual da UP em São Paulo.

*Fonte: Agência Senado