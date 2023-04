Em Carapicuíba, homem mata a facadas amigo que matou o primo dele há 20 anos

Um homem matou o próprio amigo a facadas na rua, em Carapicuíba, no último dia 24 de março. Pessoas próximas à vítima afirmam que o crime foi motivado por vingança. O caso foi exibido no jornal “Cidade Alerta”, da Record TV, na última semana.

O crime aconteceu por volta das 19h20, em Carapicuíba, e foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível ver a vítima, identificada como Amaral, ao lado do amigo Anderson. Em determinado momento, Amaral chega a abraçar o amigo, sem imaginar o que estaria por vir.

Em seguida, Anderson o atingiu com golpes de faca e o largou na calçada, onde Amaral ficou agonizando. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois, o assassino pegou o boné de Amaral e o colocou na esquina da casa da vítima, ao lado da faca usada no crime. “Ele colocou lá na rua da casa do Amaral para falar que foi uma vingança”, afirmou uma pessoa próxima a ambos que não quis se identificar.

A motivação do crime seria um homicídio ocorrido há 20 anos, segundo a reportagem. Na época, Amaral tirou a vida de um rapaz, que era primo de Anderson, durante uma briga entre vizinhos. Ele ficou preso por quatro anos. A família de ambos convivia normalmente e não imaginava que o ressentimento de Anderson o levasse a vingar a morte do primo duas décadas depois.

Anderson está foragido. “O que a gente quer é que ele pague pelo que fez, assim como o Amaral pagou”, completou a pessoa próxima a ambos.