Em Cotia, Doria anuncia R$ 96 milhões em obras contra congestionamentos na Raposo

A rodovia Raposo Tavares e arredores devem receber uma série de obras e intervenções nos próximos anos para combater os frequentes congestionamentos.

Em evento na manhã desta sexta-feira (27), o governador João Doria anunciou investimentos de R$ 96 milhões para melhorar a mobilidade no entorno da rodovia. “As obras na Rodovia Raposo Tavares são aguardadas há 20 anos. Agora é realidade. Não é promessa, é real”, destacou Doria.

De acordo com o governo do estado, a Prefeitura de Cotia investiu R$ 5 milhões na elaboração do projeto executivo das obras para melhorar a fluidez na Raposo Tavares. As intervenções, a serem realizadas entre os km 23,2 e 26,8, devem beneficiar o também moradores de Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Osasco e Embu. As obras serão realizadas pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O governo paulista ainda autorizou a celebração de convênio no valor de R$ 8 milhões para obras de infraestrutura urbana em Cotia. O município também receberá investimentos dos programas Nova Estrada Asfaltada, com obras de conservação na SP-029, e Novas Vicinais, com serviços na Estrada da Barragem, ainda de acordo com o governador.

