“Em Osasco temos o Big Brother do bem”, diz Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, voltou a falar sobre a ampliação das câmeras de segurança inteligentes no município. “Em Osasco temos o Big Brother do bem”, afirmou.

“As pessoas de bem vão ficar mais tranquilas e as pessoas mal intencionadas terão dificuldades em cometer delitos na nossa cidade”, completou Rogério Lins, durante encontro com representantes de entidades que compõem o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), na quinta-feira (17).

Com as novas câmeras, Osasco conta com vigilância eletrônica inteligente em 305 pontos da cidade. De acordo com a Prefeitura, os aplicativos inteligentes permitirão que as forças de segurança (polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Municipal) sejam informadas sobre ocorrências em andamento.

Além disso, os aplicativos farão a leitura das placas de veículos, facilitando a localização e identificação de veículos roubados ou furtados, destaca a administração municipal.

“Temos a ronda escolar e estamos investindo em monitoramento eletrônico. No dia 8 de maio, vamos inaugurar o sistema completo, que é o que tem de mais moderno no mundo. O nosso monitoramento é o mesmo sistema que funciona em Barcelona, Nova Iorque e nas principais cidades do mundo”, disse o prefeito de Osasco.

“Somos a cidade que mais investiu em segurança. Aumentamos de R$ 42 milhões para R$ 77 milhões o nosso investimento no setor. Esses investimentos já começaram a apresentar os primeiros resultados”, completou Rogério Lins.

Equipamentos não são radares, garante prefeito

Rogério Lins faz questão de destacar que as novas câmeras não são radares. “Não estamos instalando mais radares. Estamos investindo em monitoramento eletrônico. Serão 305 pontos na cidade de um dos sistemas mais modernos disponíveis no mercado, interligados a aplicativos inteligentes”, explica.

Os investimentos em segurança inteligente vão contribuir para a redução dos índices de criminalidade e aumento da sensação de segurança da população, afirma a Prefeitura de Osasco.

COI

O monitoramento eletrônico é feito no COI (Centro de Operações Integradas), a partir da captação de imagens em alta resolução e tecnologia.

Outra função do COI é monitorar o trânsito, permitindo rápidas intervenções em casos de acidente ou congestionamento, a fim de garantir melhor mobilidade urbana.

No COI, as imagens captadas em alta definição ficam arquivadas por 30 dias e são compartilhadas com as forças de segurança.