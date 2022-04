Empresa abre 10 vagas de emprego na área de cobrança em Osasco

Uma empresa de cobrança está com 10 vagas de emprego abertas para o cargo de recuperador de crédito júnior, em Osasco. As oportunidades foram divulgadas nesta segunda-feira (11), no portal Vagas.com.

A empresa, que não teve o nome divulgado, oferece salário entre R$ 1.000 e R$ 1.105, além de benefícios como assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e vale transporte.

Os candidatos devem ter experiência mínima de 6 meses na função (cobrança de cartões, empréstimos, financiamento de veículo, entre outros).

Os interessados nas oportunidades abertas na empresa localizada em Osasco devem acessar o portal Vagas.com e cadastrar o currículo online.