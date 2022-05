Empresa em Cotia demite 200 funcionários e sindicato aciona Ministério do Trabalho

A empresa Tectoy, em Cotia, anunciou a demissão de mais de 200 funcionários na segunda-feira (2), segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Diante da situação, o sindicato afirma que acionou o Ministério do Trabalho.

publicidade

Segundo a entidade, desde dezembro a empresa tem divulgado entre os trabalhadores as dificuldades para manter a produção que se agravou com o conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Recebemos pelos trabalhadores da Tectoy, com muita tristeza, a informação das demissões. Lamentamos a falta de diálogo da empresa com o Sindicato para que pudéssemos encontrar saídas para evitar essas demissões. São mais de 200 famílias afetadas. É uma tragédia social”, destaca o diretor do Sindicato Alex da Força, coordenador da região.

publicidade

“Queremos buscar alternativas para reduzir o máximo possível os prejuízos para os trabalhadores. Para isso, já acionamos a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo”, explica o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.