EMTU acrescenta viagens em 42 linhas de ônibus intermunicipais da região

A EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo aumentou o número de ônibus e de viagens intermunicipais em 42 linhas que atendem as cidades da região.

A reprogramação, realizada desde 1º de agosto, foi definida com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real, visando adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site da EMTU (clique aqui) ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

As seguintes linhas foram contempladas com o reforço de viagens:

– Consórcio Anhanguera (acréscimo em linhas que atendem Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cotia, Jandira e Carapicuíba): Linhas 052, 053, 080, 085, 086, 113, 138, 180, 202, 228, 229, 230, 231, 247, 247VP1, 247VP2, 260, 260 EX1, 261, 263, 303, 312, 322, 352, 378, 386, 399, 404, 439, 448, 449, 450, 455, 467, 492, 497, 498, 542, 559 e 827.

– Consórcio Intervias (acréscimo em linhas que atendem Cotia): Linhas 030 e 239.