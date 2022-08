Começa amanhã (3) a 30ª Mostra de Teatro de Itapevi

Entre os dias 3 e 13 de agosto, os alunos da Escola Livre de Teatro e Circo de Itapevi apresentam a 30ª Mostra de Teatro de Itapevi.

publicidade

Os espetáculos serão apresentados na Kolping Cristo Rei (R. Helena de Abreu da Silva, 33, Nova Itapevi), a partir das 19h. No sábado (6), haverá três apresentações: às 14h, 15h e 19h.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados gratuitamente no local com 30 minutos de antecedência. Os bilhetes serão entregues por ondem de chegada, até atingir a capacidade de público do espaço.

publicidade

Durante a mostra, serão exibidos espetáculos como Flor e Ser, com texto e direção de João Pedro; Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues; O Pagador de Promessas, de Dias Gomes; Querô, de Plínio Marcos e a Bruxinha que Era Boa, de Maria Clara Machado, entre outras (confira a programação aqui).

As peças teatrais são o resultado da preparação artística semestral dos 180 estudantes da Escola Livre de Teatro de Itapevi.