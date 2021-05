Escadão do Centro de Itapevi será reformado, ganhará grafite e nova iluminação

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), anunciou, nesta segunda-feira (18), que o escadão no centro da cidade será completamente revitalizado. Com recursos da iniciativa privada, as obras devem começar em junho.

De acordo com o prefeito, a reforma do espaço, que fica em uma travessa com a avenida Rubens Caramez, atenderá a um pedido antigo da população e dos comerciantes da região. “Serão iniciadas no próximo mês as obras de revitalização do escadão no centro da cidade. […] A área ganhará novo piso, paisagismo, iluminação e grafite”, declarou Igor, nas redes sociais.

