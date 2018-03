Escola do Parlamento abre inscrições para o Curso Eleições 2018 em Itapevi

A Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza está com inscrições abertas para o curso “Eleições 2018”, que propõe o aperfeiçoamento teórico e prático sobre os fundamentos, as estratégias e as ferramentas empregadas em projetos políticos eleitorais.

Durante o curso, ainda será debatida a minirreforma eleitoral e os aspectos da legislação eleitoral, principalmente, sobre inelegibilidade, registro de candidaturas, condutas vedadas, lei da ficha limpa e aspectos polêmicos nas eleições e a visão dos tribunais.

As aulas serão ministradas por profissionais ligados as campanhas eleitorais, juristas, entre outros.

As inscrições podem ser feitas no site: www.camaraitapevi.sp.gov.br/escola

Serviço:

Curso: Eleições 2018

Vagas: 130

Data: 19, 20, 21, 22, 23 e 28 de março

Local: Câmara Municipal de Itapevi, Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves nº 80, Vila Nova Itapevi, Itapevi/SP – Plenário Bem-vindo Moreira Nery