Povo Sem Medo Cotia organiza manifestação contra aumento da tarifa do ônibus

O Povo Sem Medo Cotia está promovendo uma mobilização contra o amento da tarifara do ônibus em Cotia, marcado para esta sexta-feira (16), das 17h às 19, na Praça da Matriz, no Centro. A manifestação contará com caixas de som, faixas e panfletagem.

Publicidade

“Absurdo! A prefeitura de Cotia aumentou a tarifa de ônibus mais uma vez em menos de seis meses. Em setembro de 2017 a tarifa era R$ 3,60, em março de 2018 chegou a R$ 4,35. O aumento é muito maior que a inflação do mesmo período. Um roubo!”, diz a mensagem do grupo.

Eles ainda pedem o cancelamento do aumento e reivindicam a tarifa zero do transporte, pois segundo eles “transporte deve ser um direito gratuito assim como saúde e educação”.