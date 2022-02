Escolas de Barueri ganham totens de monitoramento 24 horas

As escolas da rede municipal de ensino de Barueri receberam um novo sistema de segurança, que inclui totens e videomonitoramento 24 horas. Ao todo, são 2 mil câmeras distribuídas nas 108 unidades escolares.

Também integram o sistema de monitoramento, totens de segurança instalados nas portas das escolas, que contam com botões do pânico, câmeras e microfones, onde qualquer munícipe pode entrar em contato com a central de monitoramento 24 horas.

Os equipamentos contam ainda com um conjunto de câmeras e microfones que, a partir de um Centro Integrado de Controle e Comando, permitem monitorar as localidades em 360 graus de forma simultânea, disponibilizando, entre outras vantagens, o zoom para aproximação da verificação de ocorrências, além de um canal de comunicação direto com as forças policiais.

