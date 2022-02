Pastor e ativista da direita conservadora Wesley Ros recebe homenagem na Câmara de Osasco

O pastor evangélico, produtor musical e ativista da direita conservadora Wesley Ros foi homenageado em Sessão Solene realizada na noite desta segunda-feira (14), na Câmara Municipal de Osasco.

No evento, Wesley Ros recebeu a medalha Antônio Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco por meio do Decreto Legislativo 12/2021, proposto pelo vereador Délbio Teruel (DEM), e aprovado em outubro do ano passado.

Wesley Ros é conhecido pelo trabalho social que promove no Haiti, que beneficia mais de 1,8 mil pessoas com apoio material, espiritual e educacional. “Essa medalha é concedida para pessoas que são corajosas de fazerem ações como as que ele faz. Além disso, é um grande irmão, amigo e parceiro”, destacou Délbio Teruel (DEM).

“O que eu tiver que fazer em prol de uma sociedade, em prol de pessoas, eu me dedico a fazer”, disse o homenageado, que também agradeceu aos vereadores por aprovarem a concessão das honrarias. “Vocês conheceram um pedaço da minha história e foi pelo voto de vocês que eu estou aqui hoje”, acrescentou.

A solenidade reuniu vereadores, lideranças religiosas, artistas e produtores ligados ao cenário da música gospel, além de influenciadores digitais e representantes de movimentos políticos conservadores.

Após a entrega das honrarias, o evento foi encerrado com a apresentação de louvores pelo homenageado e pela pastora Soraya Moraes.