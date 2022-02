Barueri tem seleção para vagas de operador de atendimento nesta quarta (16)

A Casa do Trabalhador de Barueri realizará mais um processo de seleção nesta quarta-feira (16), com vagas para operador de atendimento. O salário é de R$ 1.100 e as oportunidades não exigem experiência.

A seletiva acontecerá no Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro). Os candidatos devem comparecer no local impreterivelmente às 9h, com currículo atualizado e caneta.

Os interessados nas vagas de operador de atendimento devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. A contratação será em regime CLT, com horário de trabalho das 14h05 às 20h25 ou das 15h05 às 21h25, com folgas alternadas nos fins de semana.

Além do salário, a empresa contratante oferece benefícios como convênio médico, convênio odontológico, convênio farmácia, vale-alimentação (R$ 190), auxílio creche e vale-transporte.

