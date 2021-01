“Essa é a nossa esperança”, diz 1º profissional da saúde de Osasco vacinado contra covid-19

Funcionário do Pronto-Socorro do Jardim D’Abril, Gilson Gomes foi o primeiro profissional de saúde vacinado contra a covid-19, em evento neste domingo (17), no Hospital das Clínicas, após a liberação do uso emergencial da Coronavac, do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, pela Anvisa. “Essa é a nossa esperança”, declarou ele, em vídeo divulgado pela Prefeitura.

“A vacina, para mim, naquele momento, foi: graças a Deus, é uma luz no fim do túnel”, afirmou Gilson, que também falou sobre sua atuação na luta contra a covid-19. “Saía de casa com medo, mas tinha que apresentar coragem, lutar”.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), declarou, na noite desta segunda-feira (18), que o município solicitou 216 mil doses da vacina contra a covid-19 para os governos federal e estadual. “Essa é a quantidade necessária para atendermos os profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos na primeira fase da vacinação em nossa cidade”, afirmou.

No domingo, após o anúncio da aprovação emergencial de duas vacinas contra a covid-19 pela Anvisa, Rogério Lins comemorou: “Demos um grande passo na luta contra a covid-19”.

A primeira fase da vacinação contra a covid-19 tem como grupos prioritários da primeira fase, que são os profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. A vacinação começa esta semana.

Osasco já registrou mais de mil mortes e 26 mil casos confirmados de covid-19. Em todo o país são cerca de 210 mil mortes causadas pela doença.