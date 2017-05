O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), participa, das 8h às 18h desta quarta-feira, 17, da primeira edição do programa “Fale com o Prefeito”, na Sala Osasco (anexa à Prefeitura). Na iniciativa, Lins, secretários municipais e técnicos da administração ouvem e esclarecem dúvidas, sugestões e reivindicações de moradores da cidade.

Há estandes de todas as secretarias municipais no evento, inclusive uma da Secretaria de Trabalho, com orientações sobre vagas e serviços prestados pelo Portal do Trabalhador.

Rogério Lins diz que o “Fale com o Prefeito” visa aproximar a população da Prefeitura.

“Durante a campanha [eleitoral] a gente acabava ouvindo muitas pessoas falando que os políticos passam pelos bairros, pedem uma oportunidade, mas que dificilmente depois as pessoas conseguem ter acesso para reclamar, reivindicar, propor um projeto de lei para melhorar nossa cidade. Estamos fazendo o contrário: abrindo as portas da Prefeitura, abrindo o gabinete do prefeito, para que todos, da pessoa mais simples, de área de vulnerabilidade social, às pessoas que moram nos bairros mais privilegiados, tenham a oportunidade vir aqui reivindicar, num atendimento rápido, direcionado, especializado, nas secretarias”, declarou Rogério Lins, em transmissão ao vivo em sua página no Facebook.