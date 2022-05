Etec de Carapicuíba abre mais de 200 vagas em 4 cursos gratuitos

As inscrições para o vestibulinho do segundo semestre da Escola Técnica Estadual (Etec) estão abertas. Na Etec de Carapicuíba, são ofertadas mais de 200 vagas em cursos gratuitos de administração, design gráfico, multimídia e professos fotográficos.

publicidade

Na unidade de Carapicuíba, que fica na avenida Francisco Pignatari, 650, Vila Gustavo Correia, além dos cursos disponíveis para este semestre haverá ainda a formação de cadastro reserva para o curso de recursos humanos.

São mais de 1000 vagas abertas em toda a região, em cidades como Osasco, Barueri, Cotia, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba. Também estão abertas as inscrições para o vestibular da Fatec, com mais de 1,5 mil vagas na região.

publicidade

Como se inscrever no vestibulinho da Etec:

As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de junho, no site vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 39. O exame presencial será realizado no dia 3 de julho.