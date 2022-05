Etecs de Osasco abrem mais de 280 vagas em cursos de logística, administração e outros

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho do segundo semestre de 2022 nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Na unidades de Osasco, são oferecidas mais de 280 vagas em diversos cursos.

publicidade

A Etec Dr. Celso Giglio, que fica na rua Pedro Rissato, Vila dos Remédios, oferece cursos de contabilidade, nutrição e dietética, química e segurança do trabalho. Há ainda o cadastro reserva para vagas remanescentes.

Já na Etec Prof. André Bogasian, que fica na rua Manoel Rodrigues, 155, no Bonfim, estão disponíveis cursos de administração, desenvolvimento de sistemas (à distância), gestão de projetos (especialização à distância), guia de turismo (à distância), logística, marketing, recursos humanos e transações imobiliárias.

publicidade

Na região, foram abertas mais de 1.000 vagas. Além das unidades em Osasco, são ofertadas vagas nas cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba.

Além da Etec, também estão abertas as inscrições para o vestibular na Fatec, com 1,5 mil vagas em diversos cursos em Osasco, Barueri e região.

publicidade

Como se inscrever no vestibulinho da Etec em Osasco e região:

As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de junho, no site vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 39. O exame presencial será realizado no dia 3 de julho.

Confira a relação de cursos e vagas abertas nas Etecs de Osasco:

Etec Prof. André Bogasian

Cursos oferecidos:

Administração (Noite – 40 vagas)

Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Guia de Turismo – (EaD – On-line)

Logística (Noite – 40 vagas)

Marketing (Noite – 40 vagas)

Recursos Humanos (Noite – 40 vagas)

Transações Imobiliárias – (EaD – On-line)

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Cursos oferecidos:

Contabilidade (Noite – 40 vagas)

Nutrição e Dietética (Noite – 40 vagas)

Química (Noite – 40 vagas)

Segurança do Trabalho [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes] Período: Noite