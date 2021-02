Ex-vereadora osasquense Dra. Régia morre aos 57 anos

A ex-vereadora e ex-secretária municipal de Educação de Osasco Régia Maria Gouveia Sarmento, a Dra. Régia, morreu nesta segunda-feira (8), aos 57 anos. Ela lutava contra um câncer há três anos e não resistiu à doença.

Advogada, Dra. Régia foi secretária de Educação durante a gestão do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT) e vereadora na última Legislatura (2017-2020).

Diversas lideranças políticas manifestaram pesar. O deputado estadual Emidio de Souza (PT) falou sobre as lutas conjuntas com a ex-vereadora, que foi filiada ao PT e, nos últimos anos, PDT: “Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento da companheira Dra. Régia. Eu a conheço bem antes de começarmos a militância política, quando participávamos do grupo de jovens da Paróquia Imaculada Conceição no Km 18, e sempre acompanhei a sua luta por uma sociedade mais justa. Tive a satisfação de tê-la ao meu lado trabalhando em meu governo e sei como ela contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Osasco perdeu uma pessoa incrível. Neste momento de dor, envio um abraço de solidariedade a todos os amigos e familiares”.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), declarou: “Ela foi uma guerreira na luta contra o câncer. Dra. Régia ficará para sempre em nossas lembranças por sua dedicação à educação de Osasco. Meus sentimentos à família e aos amigos nesse momento. Peço a Deus que empreste forças para que superem a dor da separação”.