Facily, e-commerce de Osasco, lança projeto que conecta produtores e consumidores

A Facily, plataforma de compras em grupo situada em Osasco, acaba de lançar o projeto Agroeco, iniciativa que busca facilitar o contato entre produtor e consumidor via app.

publicidade

O objetivo, segundo os desenvolvedores, é aumentar os ganhos dos produtores e reduzir os custos nas compras dos grupos.

Segundo a Facily, o consumidor pode economizar até 40% nas compras. Outra vantagem apontada é a possibilidade de obter produtos mais frescos.

publicidade

A plataforma unifica as duas pontas da cadeia e garante um processo mais rápido e rentável a ambos, pela ausência dos intermediários.

Em São Paulo a CAQ – Cooperativa Agrícola de Quatinga e Região, localizada em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo já está participando do projeto.

publicidade

A parceria gerou um Ponto de Coleta Rural, responsável por garantir mais agilidade em todo o processo logístico. Ao invés do produtor rural individual levar o produto à Facily, a estrutura permite a concentração no local e o envio ao Centro de Distribuição da empresa, com o objetivo de colher e enviar no menor tempo possível para garantir o maior frescor de toda a mercadoria.

“Agroeco representa a união de todas nossas áreas e esforços por um mercado melhor e mais justo, passando pela tecnologia, comercial e logística. É um projeto que incentiva a sustentabilidade, a agricultura familiar, a inclusão digital de pequenos agricultores, o aumento do consumo de produtos naturais pelas famílias e um importante aliado no combate à insegurança alimentar e à fome. A parceria com cooperativas como a CAQ fortalece este propósito e atua como um conector desses dois extremos da cadeia produtiva, o produtor rural e o cliente final”, afirma Igor Cordeiro, diretor de políticas públicas & ESG da Facily.