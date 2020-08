Fall Guys diverte sem compromissos

Por Guilherme Neto – Apresentador do quadro Fliperama, no programa Stadium, via Agência Brasil

Quem acompanha assiduamente o mercado de jogos eletrônicos sabe que o assunto nos últimos dias não é outro: o sucesso inesperado e instantâneo de Fall Guys: Ultimate Knockout. Para os que não conhecem, Fall Guys é um game que foi lançado no dia 3 de Agosto para PC (via Steam) e PlayStation 4. Neste último, o jogo foi disponibilizado gratuitamente para os assinantes da PlayStation Plus, apenas durante o mês de agosto. Trata-se de um “batte royale” bem diferente: 60 pessoas disputam o primeiro lugar em uma série de cinco minigames, com alguns jogadores eliminados a cada etapa.

São mais de 20 minigames à disposição: os mais populares são as corridas, mas alguns envolve ação conjunta de equipe, com um objetivo em comum: rolar uma bola até o gol, ou roubar e manter uma cauda em seu personagem até o fim. Tudo isso em um visual dinâmico e colorido, que permite a customização dos personagens com fantasias e acessórios engraçados. As partidas lembram programas televisivos de gincana, como o quadro Olimpíadas do Faustão, da Rede Globo.

A jogabilidade é fácil e intuitiva, que permite a um jogador casual, ou até mesmo a quem nunca tenha jogado videogame, se divertir bastante. Não há mistério: basta movimentar o personagem com o direcional analógico esquerdo e alternar entre apenas três botões: um para pular, outro para mergulhar de frente, e um para agarrar seus oponentes. A única dificuldade para jogadores não-acostumados talvez seja o uso do direcional analógico direito para movimentar a câmera que, embora não seja ruim, pode atrapalhar em diversos momentos se você não souber manuseá-la a seu favor. É impossível não soltar boas risadas, principalmente se estiver jogando com amigos. Frustrações são inevitáveis e fazem parte da diversão também.

Não tem tutorial, não tem história, ou qualquer enrolação: basta ligar o jogo e em menos de um minuto você, provavelmente, já vai estar jogando. Isso, claro, se os servidores não falharem por conta da alta demanda, um problema que a desenvolvedora Mediatonic já garantiu que está resolvendo. Tamanho sucesso é uma novidade para esse estúdio britânico, mais conhecido por alguns sucessos medianos em títulos para celular. Até então, sua obra original mais famosa era Foul Play, um “beat-em-up” lançado em 2013 para PC e Xbox 360 e que depois foi portado para PlayStation 4 e PlayStation Vita. Foul Play teve uma recepção mediana e não é muito lembrado nos dias de hoje.

Com Fall Guys, porém, o céu é o limite. A fórmula de diversão rápida, acessível e barata – apenas R$ 37,99 – tornou o game um sucesso no boca a boca, levando-o ao primeiro lugar na lista de mais vendidos do Steam. Ele ainda figurou entre os assuntos mais comentados no Twitter, já é um dos jogos mais assistidos no Twitch e também apareceu no ranking de mais acessados no Steam. No último fim de semana, chegou a figurar na terceira colocação, atrás apenas de DOTA 2 e Counter-Strike.

A monetização acontece basicamente de duas formas: a principal delas é na compra do jogo em si. A outra é na aquisição das fantasias, que não proporcionam qualquer vantagem nas partidas e possuem apenas um papel cosmético. Elas podem ser adquiridas com dinheiro virtual conquistado no game. Os mais impacientes, porém, podem usar dinheiro de verdade para ter crédito ou um pacote de trajes adicionais. Não surpreenderia se no futuro apostassem em material licenciado, como roupas baseadas em personagens famosos.

Embora não exista nada oficial, Fall Guys tem muito potencial para ser aplicado no formato e-sport.

Ele foi inclusive foi confirmado no Twitch Rivals, um torneio casual promovido pela plataforma de streaming. Antes disso ser levado à risca, a Mediatonic vai precisar lidar com um problema recorrente nesse tipo de jogo: os trapaceadores que modificam os arquivos originais para obter vantagens exclusivas, como a que fornece supervelocidade ou impede que você caia de plataformas. Eu mesmo me deparei com alguns eles em minhas jogatinas. Claro que medidas como essa são proibidas e passíveis de banimentos.

Os desenvolvedores confirmaram estar cientes do problema e empenhados em buscar soluções. Nesta terça-feira (11), eles lançaram a primeira atualização para Fall Guys, que adiciona gratuitamente um novo minigame e ainda corrige diversos bugs do jogo. Também prometeram novas gincanas e fantasias para os personagens no futuro. O que eles ainda não confirmaram, mas muita gente pede, é o lançamento em outras plataformas, como o Xbox One e Switch. Para isso, o estúdio pediu que o público manifestasse esse desejo pelas redes sociais, para que possam avaliar a demanda.