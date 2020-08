“Feijoada da covid” em Alphaville viraliza com milhares de críticas

Uma espécie de feijoada gourmet realizada em Alphaville, Barueri, no sábado (8), reuniu muitas pessoas sem máscaras ou regras de distanciamento em plena pandemia de covid-19, doença que já matou mais de 100 mil pessoas no país.

O evento, que teve até DJs, foi promovido por uma revista, que compartilhou imagens nas redes sociais e recebeu milhares de críticas. “Com um publico moderno, exclusivo e sofisticado a tarde deste sábado fez a diferença”, declarou a publicação ao compartilhar as fotos.

A postagem indignou milhares de internautas, que reclamaram da falta de cuidados contra a disseminação do novo coronavírus no evento e, nos comentários, chegaram a defini-lo como “feijoada da covid” e até “feijoada da morte”.

“O couro comendo, quarentena já era!”

Não é a primeira vez que eventos realizados em Barueri ignoram as regras de distanciamento social e higiene contra a disseminação da covid-19. No mês passado, repercutiram em todo o país vídeos que mostram uma grande festa com DJ, banda ao vivo e muitas pessoas circulando sem máscara.

Em um dos vídeos compartilhados, exibido em reportagem da TV Globo, um dos frequentadores da festa diz: “O couro comendo… quarentena já era, pai! ‘Vamo’ que ‘vamo’, pai”.

Covid-19 em Barueri

Até esta quarta-feira (12), Barueri registrou 4.349 casos confirmados, 292 óbitos e 86 pacientes internados com sintomas de covid-19, segundo dados da Prefeitura, que diz que tem fiscalizado a realização de eventos com aglomeração.