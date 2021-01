Família de Osasco procura por caminhoneiro que desapareceu durante viagem a trabalho

Uma família de Osasco está desesperada à procura do motorista de caminhão Willians da Mota Bastos, de 44 anos. Ele está desaparecido desde o dia 20 de dezembro, quando retornava para casa após fazer entregas de material escolar no Pernambuco.

O caminhoneiro estava em Carbonira, cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, quando desapareceu. Ele estava companhado de seu ajudante, que dirigia o veículo à caminho de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Willians teria dito que seu auxiliar estava de “crocodilagem” (traição/quebra de confiança) e que temia ser levado para “um lugar onde perderia a vida”. Por volta das 21h, o ajudante pediu para que o caminhoneiro tomasse a condução do veículo já que não estava confiando nele.

Eles pararam em uma rodovia para fazer a troca. Willians passou a dirigir o caminhão em alta velocidade, mas parou em seguida, discutiu com seu auxiliar e teria seguido à pé para uma região de mata. O ajudante desceu do caminhão para procurá-lo, mas não o encontrou.

O boletim de ocorrência foi registrado 12 horas depois do desaparecimento. “Meu filho não estava com celular, então a gente não teve contato. Ele sumiu no domingo e a gente só foi saber na segunda-feira”, contou a mãe do motorista, Ana Marta de Jesus Bastos à reportagem do SBT.

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia chegar ao paradeiro de Willians pode encontrar em contato com Eliana, no telefone (11) 96526-2238, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.