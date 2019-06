Família procura homem desaparecido em Carapicuíba

A família está em busca de Marcio José, que saiu de casa no sábado (8), com uma mochila nas costas e uma sacola nas mãos, e não foi mais visto, de acordo com informações do programa “Em Foco”. Ele é morador da rua Airão, no Jardim Capriott, em Carapicuíba.

Márcio não avisou ninguém sobre para onde iria. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dele favor ligar para os telefones: (11) 4189-1680, (11) 9 6149-7985 ou até 190, da Polícia Militar.