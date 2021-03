Família procura por homem com deficiência intelectual desaparecido em Osasco

A família está desesperada à procura de Márcio, um homem de 40 anos com deficiência intelectual, que está desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (11), em Osasco.

Segundo a irmã, Viviane Ferreira, Márcio saiu de casa, em Quitaúna, Osasco, por volta das 15h desta quinta somente com a roupa do corpo, camiseta vermelha, boné cinza e bermuda azul com branco.

Quem tiver informações que possam levar ao encontro de Márcio, por favor entre em contato pelos telefones (11) 9 9291-3818 ou (11) 9 8194-6070.

