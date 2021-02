Família procura por mulher de 26 anos desaparecida em Carapicuíba

A família está à procura de Jussara dos Santos Pedraga, de 26 anos, que desapareceu em Carapicuíba.

publicidade

Nas redes sociais, o irmão gêmeo de Jussara, Chad dos Santos afirmou que a irmã morava em Guarulhos, mas a sua família reside em Carapicuíba, cidade onde ela desapareceu. “Por favor, se alguém souber de algo, eu imploro que entre em contato”, escreveu Chad.

Os familiares não informaram há quantos dias Jussara está desaparecida e qual roupa ela vestia quando foi vista pela última vez. Segundo informações do programa local “Em Foco”, Jussara está grávida e o rapaz com quem ela morava também está desaparecido.

publicidade

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia a chegar ao paradeiro de Jussara pode entrar em contato por meio do telefone (11) 95821-7993, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

>>> Leia também: Carapicuibano desaparecido há 3 anos é encontrado em Araçariguama