Família vive momentos de terror em assalto com participação de inquilina em Barueri

Uma família viveu momentos de terror durante um assalto que teve a participação da inquilina, que morava no mesmo quintal, em Barueri. As três vítimas foram amarradas, agredidas e forçadas a entregar cartões e senhas, que os bandidos utilizaram para fazer compras e saques em um shopping da cidade.

Policiais militares da 5ª Cia do 20° Batalhão conseguiram resgatar as vítimas e prender os criminosos após abordarem dois suspeitos em um Ford Fiesta lotado de produtos recém-comprados, como TV, câmera fotográfica, joias e roupas. Com eles também foi encontrado R$ 1.000 em dinheiro.

Durante a abordagem os policiais descobriram que um dos suspeitos era procurado por roubo. Outras equipes foram até o endereço em Barueri que constava no documento do Fiesta utilizado pelos criminosos. Na residência, os PMs encontraram a família amarrada. As três vítimas relataram que haviam sido agredidas e obrigadas a fornecer cartões de crédito e senhas aos bandidos.

Inquilina criminosa

Durante a ocorrência, o nervosismo da inquilina que mora nos fundos do imóvel chamou a atenção dos PMs. Com os questionamentos dos policiais, ela acabou admitindo participação no crime.

Na casa alugada por ela, foi localizada uma Pistola Calibre 380, um tijolo de maconha e porções de crack e cocaína. Além disso, foram encontradas duas carteiras de habilitação e outros documentos provenientes de outros roubos, realizados em São Paulo e Taboão da Serra.

A ocorrência foi registrada no DP de Barueri. A inquilina e os comparsas criminosos vão responder por roubo qualificado, extorsão, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e captura de Procurado.

