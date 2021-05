Fatec de Osasco tem 440 vagas abertas em 7 cursos

A Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual, está com as inscrições abertas para o Vestibular do segundo semestre de 2021. Na Fatec de Osasco são oferecidas 440 vagas em sete cursos gratuitos.

Os cursos disponíveis na unidade localizada na rua Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, são: Automação Industrial manhã (40) e noite (40), Desenvolvimento de Software Multiplataforma noite (40), Gestão Empresarial EaD (40), Gestão Financeira tarde (40) e noite (40), Manutenção Industrial manhã (40) e noite (40), Redes de Computadores tarde (40) e noite (40), e Sistemas Biomédicos manhã (40).

Na região, foram abertas mais de 1,3 mil vagas. Além da Fatec de Osasco, há vagas abertas nas unidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Inscrições na Fatec de Osasco:

Os interessados nos cursos gratuitos devem se inscrever até até o dia 7 de junho, no site vestibularfatec.com.br. A taxa é de R$ 39. Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o ingresso na Fatec será por meio de análise do histórico escolar.

