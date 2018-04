Feriado de Tiradentes: confira o que abre e fecha neste sábado

Em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, haverá alteração na grade de oferta de serviços públicos estaduais. Veja como fica o horário de funcionamento dos órgãos e programa-se:

Publicidade

Poupatempo

O Poupatempo informa que, neste sábado (21), os postos de todo o Estado estarão fechados. Na próxima segunda-feira (23), o expediente de cada unidade volta ao horário habitual.

O Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e no Messenger, no Facebook.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, e endereços dos postos.

Publicidade

As informações são do Poupatempo.

Detran.SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que as unidades de todo o Estado estarão fechadas no próximo sábado (21), por conta do feriado.

Os postos voltarão a atender nos horários regulares na segunda-feira (23). Antes de ir às unidades, o Detran.SP recomenda que o cidadão confira o endereço e horário de atendimento no portal do órgão.

Publicidade

O Disque Detran.SP atende quem mora em cidades com DDD 11 pelo telefone 3322-3333. Para as demais localidades, o contato é o 0300-101-3333.

As informações são do Detran.SP.

Fundação Pró-Sangue

A Fundação Pró-Sangue, ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, informa que somente o posto Clínicas abrirá normalmente no feriado nacional de Tiradentes, entre 8h e 17h.

Publicidade

A unidade poderá ser uma opção para quem deseja fazer a doação nesse dia (sempre lembrando que o atendimento é limitado a 380 candidatos e, após atingir esse número, o cadastro é encerrado).

No domingo (22), o posto Clínicas funcionará das 8h às 13h – as demais unidades permanecerão fechadas. Para mais informações, ligue para o Alô Pró-Sangue: 0800-55-0300.

As informações são da Fundação Pró-Sangue.

Procon-SP

Publicidade

A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, informa que os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão no sábado (21), feriado nacional de Tiradentes.

Já a abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal.

As informações são do Procon-SP.

CPTM

Publicidade

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos informa que neste fim de semana, por conta do feriado de Tiradentes, intensificará as obras de modernização em suas linhas. Por isso, os trens circularão com intervalos maiores em trechos e horários específicos.

O usuário pode conferir as interrupções programadas pelo site da CPTM.